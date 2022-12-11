2022/12/11 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بالعثور على ثلاث جثث "متفسخة" داخل منزل في محافظة النجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في النجف.. العثور على ثلاث جثث "متفسخة" داخل منزل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في النجف.. العثور على ثلاث جثث "متفسخة" داخل منزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).