2022/12/11 | 21:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: حريق بمخيم للنازحين في قضاء بحركه بمحافظة اربيل و وفاة شخص...

ظهرت المقالة حريق يلتهم مخيم للنازحين في أربيل ووفاة شخص كحصيلة أولية أولاً على المسلة.

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