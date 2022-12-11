شرطة كربلاء تُطيح بمتهم سرق 60 مليون دينار من شركة اجنبية

2022/12/11 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الأحد، القبض على متهم سرق 60 مليون دينار من شركة أجنبية.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “قسم مكافحة الإجرام في شركة كربلاء، اسُتخبِر […]

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