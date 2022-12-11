بالفديو..حريق كبير يلتهم مخيم للنازحين في أربيل

2022/12/11 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر محلي في اربيل ، اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير داخل مخيم بحركة للنازحين المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “الحريق اندلع في عدد من الخيام داخل المخيم عند […]

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