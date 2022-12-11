توب 5: تفجير لوكيربي يضع ليبيًا في قبضة أمريكا.. وتعليق سعودي على سقف سعر النفط الروسي

2022/12/11 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من احتجاز الولايات المتحدة مشتبه به ليبي في بعد 34 عامًا من تفجير لوكيربي، ومقتل قياديين في تنظيم داعش في غارة أمريكية شرقي سوريا، ورد إيران على بيان القمة الخليجية، مرورًا بإعلان الشيخ محمد بن راشد إطلاق الإمارات "المستكشف راشد"، وصولا إلى بتعليق وزير الطاقة السعودي على سقف سعر النفط الروسي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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