ما هو قرار قاض محكمة حول إدمان الأطفال للعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت”؟

2022/12/11 | 21:43 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق قاض في كيبيك استكمال دعوى قضائية تقدم بها أولياء أمور ضد شركة Epic Games قالوا من خلالها أن أطفالهم أصبحوا مدمنين للعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت”، لدرجة أنهم يهجرون النوم والأكل والاستحمام.أصدر القاضي، سيلفان لوسير، حكمه، يوم 7 ديسمبر ، بعد أن استمع في يوليو 2022، إلى مرافعات الدعوى الجماعية المقدمة من 3 أولياء […]

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