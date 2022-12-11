الاطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري في منزل الفياض

2022/12/11 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

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عقد الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، اجتماعا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وتنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر عقد قوى الإطار التنسيقي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري اجتماعها الدوري في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لمناقشة تداعيات المشهد السياسي .

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