أردوغان: أمريكا لم تستجب لتحذيراتنا.. سنقضي على التهديدات بالوقت المناسب

2022/12/11 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحد 12/11/2022، إنه إذا لم...

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سنقضي على التهديدات بالوقت المناسب أولاً على المسلة.

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