بالصور.. الحشد يؤمن وادي الأحمر في نينوى

2022/12/11 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عززت قطعات اللواء 50 بالحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد، اليوم الاحد، انتشارها لتفتيش وتامين وادي الأحمر وسلسلة وديان بطنايا في قاطع المسؤولية في قضاء تلكيف.

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الحشد يؤمن وادي الأحمر في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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