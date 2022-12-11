أول تعليق لكريستيانو رونالدو بعد خروج البرتغال من مونديال قطر.. ماذا قال؟

2022/12/11 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، على خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

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