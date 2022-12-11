ليس لميسي.. خطة كرواتية لنصف النهائي وكشف سر

2022/12/11 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال لاعبون بالمنتخب الكرواتي لكرة القدم إن الفريق لن يحاول فرض رقابة فردية على النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم، الثلاثاء، وإنما سينصب تركيزهم على تعطيل مفاتيح لعب الفريق ككل

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