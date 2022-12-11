2022/12/11 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاحد، باستنفار كوادر فروع الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة للأسر النازحة التي تعرضت لحريق في احدى مخيمات النازحين في اربيل .وذكرت الوزارة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اثر حريق..



الهجرة توجه باستنفار كوادرها لمساعدة الاسر النازحة بإحدى مخيمات اربيل المركز الخبري الوطني.

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