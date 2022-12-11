امريكا تُحذر رعاياها في الاردن

2022/12/11 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاحد، رعاياها في الأردن من حوادث مرتبطة بإضراب سائقي الشاحنات المتواصل منذ يوم الاثنين الماضي.وقالت السفارة الامريكية لدى الاردن في بيان نشرته على موقعها الرسمي […]

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