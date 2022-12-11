2022/12/11 | 22:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mQ2vTDZU1us

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بجيوب خاوية وبطالة واسعة المواطنون ينتظرون هلال الموازنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بجيوب خاوية وبطالة واسعة المواطنون ينتظرون هلال الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).