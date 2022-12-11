الهواء مقابل

2022/12/11 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

وثق مقطع مصور، اليوم الأحد، عدادات جديدة في نينوى تواصل العد حتى في حال عدم توفر الماء.

وأظهر المقطع، الذي حصلت عليه (بغداد اليوم) مواصلة العداد بالعمل على الرغم من انقطاع المياه عن التدفق داخل الأنبوب، ومرور الهواء، وبذلك فإن ضريبة شهرية كبيرة يتكبدها المواطنون بسبب هذه العدادات.

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