ماذا لو امتلكت إيران أسلحة نووية؟.. وزير الخارجية السعودي يجيب

2022/12/11 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأحد، على سؤال بشأن رد فعل دول الخليج إذا امتلكت إيران أسلحة نووية

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