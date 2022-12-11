2022/12/11 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المدعي العام البلجيكي تحديثًا للتحقيق في قضية الفساد المشتبه بها بحق أشخاص "نشطين في البرلمان الأوروبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلجيكا تحقق في شبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي ترتبط بدولة في منطقة الخليج) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلجيكا تحقق في شبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي ترتبط بدولة في منطقة الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).