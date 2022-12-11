2022/12/11 | 23:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gYDAVoImTwM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجال خلال "نفس عميق" .. الشيخ: مراجع دينية تشرع الفساد، والمطلبي يرد...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سجال خلال "نفس عميق" .. الشيخ: مراجع دينية تشرع الفساد، والمطلبي يرد...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).