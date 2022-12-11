بالفيديو:وكالة نون تنشر حديث الشيخ عبد المهدي الكربلائي مع ممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارت

2022/12/11 | 23:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان عمل

العتبة الحسينية المقدسة هي ترجمة

واقعية لتوصيات السيد السيستاني ،موضحا

ان تعاملنا مع العراقيين في تقديم

الخدمات على حد سواء نظريا وعم

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