الاطار يعلن دعمه لقرارات وإجراءات الحكومة

2022/12/11 | 23:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلن الاطار التنسيقي، الاحد 12/11/2022، عم القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة...

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