الاطار يؤكد دعمه للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة

2022/12/11 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، دعمه للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن.

وقال الاطار في بيان “عقد الإطار التنسيقي مساء اليوم الأحد 11‏/12‏/2022 اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد”.

‏واضاف البيان “في مستهل الاجتماع طرح رئيس الوزراء ملخصاً عن مشاركة العراق في القمة الصينية العربية التي شهدتها الرياض يوم امس ومستقبل العلاقات العراقية الصينية و ضرورة التوازن في الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم”.

‏و اعلن المجتمعون عن “دعمهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن”.

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