2022/12/11 | 23:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mvgHFFwmxuw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إليك ما يمكن فعله بالـ 1000 مليار دولار التي اختفت في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إليك ما يمكن فعله بالـ 1000 مليار دولار التي اختفت في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).