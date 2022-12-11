2022/12/11 | 23:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متقاعد يشكي حاله.. خدمت الدولة ٤٠ سنة.. وراتبي ٥٠٠ الف دينار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: agj77OhXEd8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متقاعد يشكي حاله.. خدمت الدولة ٤٠ سنة.. وراتبي ٥٠٠ الف دينار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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