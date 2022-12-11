2022/12/11 | 23:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C6BUkq97NlE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موازنة 2023.. إعلان عن أولويات والسلة الغذائية في مقدمتها في العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موازنة 2023.. إعلان عن أولويات والسلة الغذائية في مقدمتها في العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).