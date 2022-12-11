إيران.. السجن 10 سنوات لشخصيتين بهائيتين

2022/12/11 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد ممثلو الطائفة البهائية في الأمم المتحدة، الأحد، أن محكمة إيرانية قضت مجددا بسجن شخصيتين بهائيتين بارزتين لمدة 10 سنوات، في إطار حملة قمع تطاول أكبر أقلية دينية غير مسلمة في الجمهورية الإسلامية.

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