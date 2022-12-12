2022/12/12 | 00:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاحد، أهمية دعم الشرائح الفقيرة والمعدمة وخاصة النساء فاقدات المعيل.وذكر بيان لوزارة العمل تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان “وزير العمل والشؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يوجه بدعم النساء فاقدات “المعيل” المركز الخبري الوطني.

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