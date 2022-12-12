2022/12/12 | 00:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CfGuqBnjIW4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب الشيخ ثائر مخيف: شرائح كثيرة من المجتمع تعتمد على السلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب الشيخ ثائر مخيف: شرائح كثيرة من المجتمع تعتمد على السلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).