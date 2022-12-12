وزير النفط: البصرة

2022/12/12 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن محافظة البصرة مدينة "محرومة"، قال إنها تستحق دعما أكبر بالمشاريع، كونها ترفد الدولة العراقية بـ70 % من الإيرادات الخاصة بالموازنة.

وقال عبد الغني في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هذه المرحلة ستشهد اهتماما أكبر لأن هناك مشاريع يجب أن تنجز أغلبها تابع للوزارة وعليه نحن ندفع بانجاز المشاريع الخدمية الخاصة بالمواطنين".

وبين عبد الغني أن "جميع الوزارات مهتمة بالبصرة، لكننا سنقدم لها أكثر، ليس لكوننا من أبناء المحافظة، وإنما المحافظة تستحق منا الكثير، لأنها تقدم الكثير لموازنة الدولة العراقية وعليه سنسعى لدعم مواطنيها، ودعم باقي المحافظات، لأن وزارة النفط للعراقيين ونسعى لخدمة جميع مواطني المحافظات بما يخدم اهم المشاريع الخدمية".

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