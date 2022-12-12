زعيم الحزب الوطني الديمقراطي: الرعاية الصحية في كندا تواجه “أزمة وطنية” لا تستطيع المقاطعات حلها

2022/12/12 | 00:54 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه الرعاية الصحية الكندية “أزمة وطنية” تتطلب إجراءات فيدرالية لحلها، كما يقول زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاجميت سينغ.قال سينغ في مقابلة مع مرسيدس ستيفنسون من ويست بلوك: “تم استدعاء الصليب الأحمر إلى مستشفيات الأطفال في أوتاوا، حيث يتم إنشاء مقطورات بسبب التدفق الزائد في مستشفيات الأطفال في ألبرتا، ويموت الأطفال بسبب الأنفلونزا في كولومبيا […]

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