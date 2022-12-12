مسؤول: قوات أوكرانية هاجمت مقرا لمجموعة فاغنر الروسية

2022/12/12 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في شرق أوكرانيا، الأحد، إن القوات الأوكرانية هاجمت فندقا كان يتمركز فيه أفراد من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم.

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