2022/12/12 | 02:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يسعى عراقيون يدرسون او يقيمون في أوكرانيا إلى العبور إلى دول اوربا...

ظهرت المقالة العراقيون بأوكرانيا أمام خيارات العودة إلى الوطن أو العبور لدول أخرى أولاً على المسلة.

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