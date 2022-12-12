خبير أمني: جرف الصخر خطرة أمنيا على ثلاث محافظات

2022/12/12 | 02:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا الخبير الأمني عقيل الطائي، الخميس 12/11/2022، الى بقاء الحشد الشعبي...

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