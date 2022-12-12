غارة أمريكية بطوافة تقتل قياديين لتنظيم داعش في سوريا

2022/12/12 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان‭ ‬يطالب‭ ‬بوتين‭ ‬بتطهير‭ ‬الحدود‭ ‬بعمق30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‮ ‬ انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬إسماعيل‭ – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬شدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان،‭ ‬خلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬تطهير‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭.‬وأكّد‭ ‬إردوغان‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وأولوية‭ ‬تطهير‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‭ […]

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