2022/12/12 | 02:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية ومعها دول مختلفة مشغولة بسن تشريعات ورفع قضايا في المحاكم ضد مروجي الاخبار المضللة والكاذبة، وفي بعض الدول العربية تجري ملاحقة مدونين وصحافيين وكتّاب بتهمة تغريدات او تصريحات او نشر اخبار تتهم بأنها غير صادقة، وتترتب عليها احكام بالسجن والملاحقة. هناك تجارة عالمية كبيرة في نشر الاخبار […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاذيب شرعية وأخرى ضد القوانين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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