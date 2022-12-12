أكاذيب‭ ‬شرعية‭ ‬وأخرى ضد‭ ‬القوانين

2022/12/12 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام محركات‭ ‬البحث‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العالمية‭ ‬ومعها‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬مشغولة‭ ‬بسن‭ ‬تشريعات‭ ‬ورفع‭ ‬قضايا‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬ضد‭ ‬مروجي‭ ‬الاخبار‭ ‬المضللة‭ ‬والكاذبة،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تجري‭ ‬ملاحقة‭ ‬مدونين‭ ‬وصحافيين‭ ‬وكتّاب‭ ‬بتهمة‭ ‬تغريدات‭ ‬او‭ ‬تصريحات‭ ‬او‭ ‬نشر‭ ‬اخبار‭ ‬تتهم‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬صادقة،‭ ‬وتترتب‭ ‬عليها‭ ‬احكام‭ ‬بالسجن‭ ‬والملاحقة‭.‬ هناك‭ ‬تجارة‭ ‬عالمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الاخبار‭ […]

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