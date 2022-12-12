​مخاوف مصرية على مصير العمالة بالكويت..وزير القوى العاملة لـ (الزمان): نتفاوض ولا قلق على الحقوق

2022/12/12 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​أثار‭ ‬قرار‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬بوقف‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬المخاوف‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬العمالة‭ ‬المصرية‭ ‬بالكويت‭ ‬والتي‭ ‬يقدر‭ ‬عددها‭ ‬ب456‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬مصري‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬حكومية‭ ‬ولدى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يجئ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تمر‭ ‬فيه‭ ‬مصر‭ ‬بأزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬طاحنة‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬تدني‭ ‬سعر‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ […]

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