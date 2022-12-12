2022/12/12 | 02:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة – مصطفى عمارة أثار قرار السلطات الكويتية بوقف استقدام العمالة من مصر المخاوف لدى السلطات المصرية على مصير العمالة المصرية بالكويت والتي يقدر عددها ب456 ألف عامل مصري يعملون في وظائف حكومية ولدى القطاع الخاص خاصة أن هذا القرار يجئ في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية طاحنة انعكست على تدني سعر الجنيه المصري […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف مصرية على مصير العمالة بالكويت..وزير القوى العاملة لـ (الزمان): نتفاوض ولا قلق على الحقوق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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