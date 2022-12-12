قصر بكنجهام ينشر صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكا لبريطانيا

2022/12/12 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر قصر بكنجهام البريطاني اليوم الأحد صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكا لبريطانيا، وهي صورة تم التقاطها لتشارلز عندما كان وليا للعهد مع زوجته كاميلا في دورة ألعاب برايمار في اسكتلندا.

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