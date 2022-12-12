2022/12/12 | 04:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – دافع أطباء بريطانيون عن فعالية علاج مخصص لنوع فتّاك من سرطان الدم، أكثر أنواع السرطانات شيوعاً لدى الأطفال، بعدما تعافت أوّل مريضة أُخضعت له.وشُخّصت إصابة أليسا البالغة 13 عاماً بسرطان الدم الليمفاوي الحاد من الخلايا التائية عام 2021.ولم يتفاعل هذا المرض مع العلاجات التقليدية التي تلقّتها، وبينها العلاج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطباء بريطانيون يقدّمون علاجاً رائداً لأحد أنواع سرطان الدم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطباء بريطانيون يقدّمون علاجاً رائداً لأحد أنواع سرطان الدم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).