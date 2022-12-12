بايدن يبحث مع زيلينسكي تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

2022/12/12 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي أكد فيها "الدعم الأميركي للدفاع عن أوكرانيا بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية" للبلاد، وفقا لبيان من البيت الأبيض.

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