يشعرون بالتعاسة.. دراسة كويتية تدق ناقوس الخطر بشأن

2022/12/12 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة استقصائية عن الصحة العقلية في الكويت أن نحو 16 في المئة من الشباب في البلاد يعانون الاكتئاب.

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