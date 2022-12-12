بعد أنباء عن اختطافها.. الأمن المصري يكشف ملابسات

2022/12/12 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الأحد، بالحديث عن "اختطاف" بلوغر شهيرة تدعى، هدير عاطف، واختفاء بعض أفراد أسرتها، فيما كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات وتفاصيل الواقعة.

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