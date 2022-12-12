2022/12/12 | 08:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IgungN2fdrA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفد كردستان يعود لمفاوضة بغداد على الموازنة والنفط والملفات العالقة في نشرة الـ8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفد كردستان يعود لمفاوضة بغداد على الموازنة والنفط والملفات العالقة في نشرة الـ8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).