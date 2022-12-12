ارتفاع أسعار النفط مع إغلاق أنبوب التصدير لأمريكا وتهديدات بوتين

2022/12/12 | 08:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي يزود الولايات المتحدة بالنفط الخام، بينما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج ردا على حد أقصى لسعر الصادرات من الغرب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.58 بالمئة إلى 76.54 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:18 بتوقيت جرينتش، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.59 دولارًا للبرميل، بارتفاع 57 سنتًا أو 0.85٪.

وتأتي مكاسب أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط يوم الاثنين عقب الانخفاضات في كلا الصنفين الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 وسط مخاوف من أن الركود العالمي المحتمل سيؤثر على الطلب على النفط.

وقالت شركة TC Energy الكندية (TRP.TO) يوم الأحد إنها لم تحدد بعد سبب تسرب خط أنابيب النفط Keystone الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ، بينما لم تقدم أيضًا جدولًا زمنيًا لموعد استئناف تشغيل خط الأنابيب.

ويعتبر خط كيستون الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 622 ألف برميل يوميًا شريانًا مهمًا يشحن الخام الكندي الثقيل من ألبرتا إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الخليج.

كما واصلت الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، تخفيف سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المستجد ، على الرغم من أن الشوارع في العاصمة بكين ظلت هادئة وظلت العديد من الشركات مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال بوتين يوم الجمعة إن روسيا ، أكبر مصدر للطاقة في العالم ، قد تخفض الإنتاج وسترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا سعريا "غبيا" على الصادرات الروسية تتفق عليه دول مجموعة السبع.

وقال وزير الطاقة السعودي يوم الأحد إن تأثير العقوبات الأوروبية وإجراءات الحد الأقصى للأسعار ليس له نتائج واضحة حتى الآن وإن تنفيذها لا يزال غير واضح.

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