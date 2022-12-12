وزير الخارجية السعودي يرد على إمكانية حصول إيران على سلاح نووي

2022/12/12 | 08:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في إمكانية أن تؤدي إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

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