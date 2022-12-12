السعودية.. قرار جديد بشأن

2022/12/12 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأحد، عن عدة متطلبات إلزامية لدخول "جميع المسافرين" لقطر عبر منفذ سلوى الحدودي بين البلدين.

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