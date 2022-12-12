أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق للايام المقبلة

2022/12/12 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

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