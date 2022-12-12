شركـة أدويـة سامـراء تُحقـق ارباحًا بقيمـة أربعـة مليـارات دينـار

2022/12/12 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء ، الاثنين، تحقيقها 6 مليارات دينار كأرباح انتاجية ، مبينة ان ، نسبة التطور بلغت ( ٣٠% ) عن نفس الفترة من العام الماضـي .

وقـال مُدير مصنع أدوية سامراء زيـاد أحمـد عبـد اللّه في بيان ه، أنَّ " الشركة حققت زيادة ملحوظة في قيمة برنامجها الإنتاجي للفترة من ١/ ٦/ ٢٠٢٢ ولغايـة ١/ ١٢/ ٢٠٢٢ حيث بلغت ( ١٦,٨٤٠,٦٦٤ ) مليار دينار ". واضاف ان "َ نسبة الزيادة المُتحققة بلغت ( ٣٠% ) مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي ٢٠٢١ حيث بلغت قيمة البرنامج الإنتاجي ( ١٢,٩٩٨,٧٩٩ ) مليار دينار ". واكد عبد الله ان "البرنامج الإنتاجي يشهد تصاعُداً جيداً وحسب العقود المُبرمة لتجهيز الوكالة التسويقية التخصُصية والسوق المحلية ووزارة الصحـة ".

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