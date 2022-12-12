عالمياً.. الدولار يرتفع مع ترقب قرارات الفائدة

2022/12/12 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفع الدولار الأمريكي، وتراجعت الأسهم في آسيا مع بداية الأسبوع، حيث تترقب الاسواق قرارات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع الدولار مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت جلستين.

وارتفع مؤشر الدولار الفوري بنسبة 0.2%، وهبط اليورو 0.2% إلى 1.0515 دولار، وتراجع الين الياباني 0.2% إلى 136.85 للدولار، وانخفض اليوان الصيني 0.3% إلى 6.9819 للدولار.

وعادت مخاوف الركود إلى الظهور قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتحول صانعو السياسة إلى ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس.



ومع ذلك، شدد مسؤولون بمن فيهم جيروم باول أيضاً على أن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت، وهو ما يخالف رؤية بعض المستثمرين الذين يبحثون عن تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق في عام 2023.

وكذلك يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، مع تقديرات إجماع بتقديم زيادة 50 نقطة أساس.

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