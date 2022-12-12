الخزانة الامريكية تتوقع تراجع معدلات التضخم في 2023

2022/12/12 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير في عام 2023.

وأضافت في مقابلة خاصة، "أعتقد بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة".وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين "هناك خطر حدوث ركود.



ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس شيئا ضروريا لخفض التضخم".وكان معدل التضخم السنوي في أميركا تباطأ خلال أكتوبر الماضي إلى 7.7 بالمئة، متفوقا على التوقعات التي كانت تقدر نزوله إلى 8 بالمئة، وذلك مقارنة مع 8.2 بالمئة في سبتمبر.وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأميركية التي ستعلن يوم الثلاثاء قبل يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يستمر تضخم الأسعار في التباطؤ، رغم ارتفاعها الشديد.ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة خلال اجتماعه هذا الأسبوع من أجل كبح التضخم.

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