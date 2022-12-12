ما هي فوائد قشر البيض للبشرة؟

2022/12/12 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هل ترمون قشر البيض؟ توقفوا.فهذا الغلاف الصلب يُستخدم مطحوناً في العديد من الماسكات المفيدة للبشرة والتي تساعد على الحصول على بشرة نضرة وتتمتع بالحيوية والإشراق.تغذية البشرة: يساعد قشر البيض المطحون […]

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