مقتل فتاة فلسطينية بالرصاص خلال مداهمة إسرائيلية في جينين.. واعتقال 3 أشخاص

2022/12/12 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، مقتل الفتاة الفلسطينية، جنى مجدي عصام زكارنة البالغة من العمر 16 عامًا برصاص جنود إسرائيليين خلال غارة للجيش الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية، الأحد.

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